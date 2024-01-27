خبير أثري يكشف تفاصيل مشروع إعادة تركيب كساء خارجي لهرم منكاورع

كشف الدكتور أحمد عامر الخبير الأثري، تفاصيل بدء مشروع دراسة وتوثيق إعادة تركيب الكساء الخارجي لهرم منكاورع، قائلًا إن الهرم يبلغ ارتفاعه الأصلي 65.5 متر (215 قدم)، لذلك هو أكبر الأهرامات الثلاثة الرئيسية في مجمع أهرامات الجيزة، موضحًا أن الملك منكاورع حكم البلاد لمدة تتراوح من 18 إلى 22، وهو خامس ملوك الأسرة الخامسة، وابن الملك خفرع.

الحجر الجيري والجرانيت الأسواني

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن قياسات الهرم تجعله هرما مثاليا، فهو يتكون بشكل أساسي من الحجر الجيري والجرانيت الأسواني".

تطوير الغلاف الخارجي للهرم

وأوضح الخبير الأثري أن المشروع يستهدف إعادة تطوير الغلاف الخارجي للهرم، فهو سيستمر لمدة 3 سنوات.