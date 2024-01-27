"أسرار الأهرامات ".. ضمن حفلات التوقيع بمعرض القاهرة للكتاب

نظمت المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم حفل توقيع كتاب "أسرار الأهرامات" للأثري الكبير الدكتور حسين عبدالبصير مدير متحف الاثار بمكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات وحفلات التوقيع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين.



استعرض المؤلف خلال حفل التوقيع أسباب تأليفه للكتاب حيث قال: ان الأهرامات المصرية من أكثر الآثار التى تثير خيال الناس في العالم كله وفى هذا الكتاب احاول أن أجيب عن الكثير من الأسئلة التي تدور في الأذهان مثل لماذا بنى المصريون القدماء الأهرامات وكيف بني المصريون القدماء الأهرامات ؟وما اول هرم في تاريخ العمارة المصرية القديمة وفى تاريخ العالم؟ وما عدد الأهرامات المصرية القديمة؟ وما اخر هرم تم بناؤه في مصر القديمة؟ ولماذا لم نعثر على أجساد أو مومياوات الملوك والملكات أصحاب الأهرامات في مصر القديمة ولماذا كانت وما تزال وسوف تظل الأهرامات سر هوس وجنون وإعجاب الجميع في كل زمان ومكان؟ ومن هم مجانين الأهرامات ؟ وهل بنى الإنسان ام الكائنات فضائية الأهرامات المصرية ؟ وهل هناك علاقة بالماسونية والاهرامات ؟ وكيف وصلنا الى عصر الأهرامات في مصر القديمة؟ وغيرها الكثير والكثير من الأسئلة التي تشغل أذهان الجميع حول العالم.

وتناول الحديث الأثري الكبير د. احمد بدران استاذ الاثار بجامعة القاهرة عن أهمية الكتاب والسر وراء فكرة بناءً الأهرامات في مصر القديمة..وتناول فكرة ارتباط هذا الشكل الهندسي بالملوك والملكات بعقيدة الشعب في مصر القديمة بما يفسر العمارة فى هذا العصر.

واضاف "بدران"ان الكتاب يضع إجابات بأسلوب علمي بسيط ومتميز عن نشأة الحضارة المصرية القديمة وفنون العمارة وقتها،

وأكد استاذ الاثار بجامعة القاهرة أن الكتاب متكامل في المعلومة الأثرية والتاريخية والحضارية بداية من عملية تمهيد بناء الهرم حتى اكتمال البناء.مشيرا إلى أهمية الكتاب بالنسبة للقارئ العادى والباحث والمتخصص والمرشد السياحى وهو كتاب شيق شامل جامع موثق علميا بعيدا عن التعقيدات التي جاءت في الموسوعات التى كتبت عن الأهرامات .

أوصى الاثري الكبير بتداول الكتاب لأهميته في نشر الوعى الاثري لدى المصريين معتبرا أن مؤلفه يعد أيقونة للثقافة والآثار والفكر.

شهد حفل التوقيع عدد من رموز الفكر والأدب والثقافة ومسؤولو المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم بالإضافة إلى جمهور المعرض.

يذكر أن الدكتور حسين عبدالبصير عالم الآثار الكبير والروائي والكاتب المعروف هو مدير متحف الاثار بمكتبة الإسكندرية ومن أبرز علماء الآثار في مصر والعالم..

وقد حصل على درجة الليسانس في الآثار المصرية القديمة في كلية الآثار بجامعة القاهرة ودرجتى الماجستير والدكتوراه في الآثار المصرية القديمة وتاريخ وآثار الشرق الأدنى القديم في جامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة الأمريكية.