تفاصيل حالة الطقس اليوم بمختلف المحافظات (شاهد)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة بمختلف المحافظات.

وقالت “غانم” خلال تصريحاتها عبر فضائية “ten”، اليوم السبت، إن اليوم درجات الحرارة مستمرة في الانخفاض على معظم محافظات الجمهورية، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، بجانب وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم والتي تحجب جزء من أشعة الشمس وبالتالي زيادة الإحساس بانخفاض قيم الحرارة.

وأشارت إلى أن اليوم تسود أجواء شتوية مائلة للبرودة خلال فترات النهار، وشديدة البرودة خلال فترات الليل خاصة الساعات المتأخرة وساعات الصباح الباكر والتي قد تصل لحد الصقيع في بعض المناطق.

وواصلت غانم أن اليوم هناك نشاطا في حركة الرياح في معظم المحافظات على مدار اليوم، مع استمرار سقوط الأمطار متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، وتمتد من خفيفة لمتوسطة على مناطق من مدن القناة وجنوب الوجه البحري وخليج السويس، وقد تصل فرص أمطار خفيفة في مناطق من القاهرة الكبرى.

الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم





وفي سياق متصل، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس اليوم السبت، إذ تسود أجواء مائلة للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وشديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وأكدت سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأوضحت وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء.

درجات الحرارة اليوم السبت بمختلف محافظات الجمهورية:

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 19 الصغرى 12

السواحل الشمالية:- العظمى 18 الصغرى 10

جنوب سيناء:- العظمى 22 الصغرى 13

شمال الصعيد:- العظمى 20 الصغرى 7

جنوب الصعيد:- العظمى 22 الصغرى 10

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