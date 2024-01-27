مسابقة "اختر هديتك" بجناح الأزهر بمعرض الكتاب تنشر البهجة بين الجمهور 

انطلقت اليوم مسابقة جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب التي تحمل اسم «اختر هديتك»، لنشر التوعية والتثقيف وإدخال السرور على قلوب الجمهور حتى لا يقتصر الجناح على بيع الكتب فقط.

رسم البسمة على وجوه الزائرين

ويطرح القائمون على مسابقة «اختر هديتك»، بعض الأسئلة عبر شاشة عرض ضخمة تفاعلية، يجيب عليها رواد المعرض لتشجيعهم على البحث والإجابة على الأسئلة الدينية والثقافية والتوعوية التي تناسب الكبار والصغار من زائري جناح الأزهر.



وكعادتها، جذبت المسابقة الجمهور بمختلف الفئات والأعمار من الجنسين، حيث تعمل على رسم البسمة على وجوه الزائرين وتنشر البهجة بين رواد معرض الكتاب، وتثري الجانب الثقافي والمعرفي لجمهور المعرض بمعلومات خفيفة جديدة.

تعتمد المسابقة في عرضها على الشاشة التفاعلية التي خصصها جناح الأزهر، لعرض المواد الوثائقية عن جهود الأزهر وشيخه الإمام الأكبر في مساعي السلام والعيش المشترك ومجابهة الفكر المتطرف، فضلًا عن عرض سير أعلام الأزهر القدامى.



يشارك الأزهر الشريف بجناح خاص بقاعة التراث رقم 4 في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في نسخته ٥٥ للعام الثامن على التوالي بأركان متنوعة، مقدما العالم الراحل الدكتور محمود حمدي زقزوق، شخصية الجناح لهذا العام، وتقام الدورة الجديدة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

كما يشهد ركن الطفل بجناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55، إقبالًا كثيفًا من قِبَل الأطفال، الذين يتوافدون إلى جناح الأزهر ليرسموا البهجة على وجوههم، ويشاركوا في العروض الفنية، والأنشطة الثقافية والتعليمية وورش العمل؛ وذلك بهدف تنمية المهارات، وتعزيز قيم الولاء والانتماء، ودعم فلسطين، والاهتمام بالبيئة، وتعزيز قدرات الإبداع والابتكار.

وتعرض الورش الفنية بركن الطفل، مجموعة متنوعة من التصميمات الجاذبة، تعلم الأطفال مهارات مثل الرسم، والخياطة، والنحت، والطباعة، وترميم وصيانة الكتب، والرسم على الزجاج، كما يعلم ركن الطفل القرآن الكريم للأطفال بلغة الإشارة، وتقدم وحدة الدعم النفسي إجابات شافية ودعم للأطفال، مما يساهم في تنمية قدراتهم الفكرية والإبداعية والفنية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

ويقدم ركن الطفل بجناح الأزهر الشريف، مجموعة كتب وإصدارات متنوعة لمجلة " نور"، التي تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي يتماشى مع اهتمامات الأطفال، وتشهد تفاعلًا إيجابيًا وتساؤلات حول كيفية الوصول إلى إصداراتها، وأبرزها كتاب" الأطفال يسألون الإمام"، الذي يتيح للأطفال فرصة طرح ٣٨ سؤالًا يجيب عليها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، من إعداد د/ نهى عباس، ومن إصدارات سلسة كتاب "نور"، ويعد بمثابة المرشد والدليل الذي يعلم الأطفال صحيح دينهم، ويقدم رسالة تربوية لأولياء الأمور توجههم إلى أهمية الانتباه إلى أسئلة أبنائهم الصغار والإجابة عنها بعقل متفتح ومنهج أزهري معتدل.