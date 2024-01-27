السبت 27 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ماكسيمان والبريكان يقودان تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام وهان ثري الصيني

ماكسيمان والبريكان
ماكسيمان والبريكان

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، مباراة قوية مساء اليوم السبت، وذلك حين يلتقي مع فريق وهان ثري تاونز الصيني،على ملعب آل مكتوم بنادي النصر ضمن مباريات الدور نصف النهائي في كأس دبي التحدي.

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تشكيل أهلي جدة المتوقع اليوم..

في حراسة المرمي : إدوارد ميندي.
في خط الدفاع : ريان حامد، سعيد بالعبيد، علي مجرشي، روجر إيبانيز .
في خط الوسط : رياض محرز، جابرييل فيجا، فرانك كيسييه، محمد المجحد .

في خط الهجوم : ألان سان ماكسيمان، فراس البريكان

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من هذه المباراة مع فريق الزمالك، والذي حسم تأهله إلى المباراة النهائية بعد التفوق على فريق الرجاء المغربي بركلات الترجيح (4-2) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2-2.



 

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