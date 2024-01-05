أهلي جدة يسابق الزمن لترميم دفاعه في الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير سعودية عن خطة نادي أهلي جدة لتدعيم صفوفه بعدد من الصفقات المميزة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وأكدت صحيفة “الرياضية” السعودية أن أهلي جدة يضع تدعيم خط دفاعه كأولوية في الميركاتو الشتوي الحالي.

وطلب الألماني ماتياس يايسلة المدير الفني للأهلي من إدارة ناديه ضرورة التعاقد مع قلب دفاع جديد إضافة للاعب إرتكاز في ظل الضعف الدفاعي الواضح للفريق خلال المباريات الأخيرة.

وبدأ الأهلي مفاوضاته مع عدد من اللاعبين تمهيداً لضمهم خلال الفترة المقبلة الا أنه لم يتقدم بعروض رسمية وفقاً لما ذكرته الصحيفة.

ويحتل أهلي جدة المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 40 نقطة بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني وبفارق كبير عن الهلال المتصدر بـ 53 نقطة.