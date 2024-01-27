السبت 27 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

تشميع 6 مصانع مجهولة تنتج أسمدة زراعية مقلدة بالجيزة

أسمدة زراعية مجهولة
أسمدة زراعية مجهولة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام أحد الأشخاص بإقامة مصنع عشوائى "غير مرخص" كائن بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة، لإنتاج وتعبئة المخصبات والأسمدة الزراعية المغشوشة والمقلدة بإستخدام مواد مجهولة المصدر داخل عبوات مقلدة منسوب إنتاجها لكبرى الشركات لإيهام المزارعين بجودة وسلامة تلك المنتجات.


عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط (المدير المسئول عن المصنع– مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين) وضُبط بداخل المصنع (6 أطنان مواد خام مجهولة المصدر تُستخدم فـى تصنيع المخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة ، 40 طن منتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة ومعبأة داخل شكائر وجوالات مقلدة منسوب إنتاجها لكبرى الشركات ومُعدة للتداول ، خط إنتاج كامل  "2 خلاطة أسمنت ،مطحنة خامات ، ماكينة تغليف ، هزاز ، كميات كبيرة من الشكائر والعبوات الفارغة المنسوبة للشركات الإستثمارية المرخصة المشار إليها " مُعدة للتعبية)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.


يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

 

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