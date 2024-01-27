القوات المسلحة تنظم تدريبًا مشتركًا مع الجانب البريطاني

فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز علاقات التعاون فى العديد من المجالات العسكرية مع الدول الصديقة والشقيقة، نظمت القوات المسلحة بمعهد المهندسين العسكريين تدريبًا مشتركًا مع الجانب البريطانى فى مجال مكافحة العبوات الناسفة المرتجلة بمشاركة عناصر من المهندسين العسكريين لكلا الجانبين.

تضمن التدريب مجموعة من الأنشطة النظرية والعملية للأساليب المتطورة فى التعامل الأمثل مع العبوات الناسفة المرتجلة باستخدام أحدث أجهزة ووسائل البحث والتفتيش للطرق والمنشآت.

جدير بالذكر أن العديد من الدول الشقيقة والصديقة تحرص على تنفيذ التدريبات المشتركة مع الجانب المصرى فى مجال التعامل مع العبوات الناسفة المرتجلة نظراً للخبرات الكبيرة المكتسبة والمستوى الراقى لعناصر المهندسين العسكريين فى ذلك المجال، فضلاً عن اعتمادها على مناهج علمية متطورة تمكنها من تنفيذ المهام كافة التى توكل إليها بكفاءة واقتدار.

حضر المرحلة الختامية للتدريب عددُ من قادة القوات المسلحة والسفير البريطانى، ومساعد ملحق الدفاع البريطانى لدى مصر.