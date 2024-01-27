رئيس الوزراء الإيطالي يكشف عن "خطة ماتي" للتنمية الإفريقية

في 28 و 29 يناير ، ستعقد الحكومة الإيطالية قمة إفريقيا التي طال انتظارها.

وسيصل إلى العاصمة الإيطالية لحضور هذه المناسبة أكثر من 50 وفدا، معظمهم من البلدان الأفريقية، فضلا عن قادة الاتحاد الأوروبي وممثلي المنظمات الدولية.

الغرض من المؤتمر هو تقديم الخطة الاستراتيجية لإيطاليا التي تهدف إلى مراجعة نهج البلاد تجاه القارة الأفريقية.

كشف العرض الإيطالي الأول ، جورجيا ميلوني ، النقاب عن نهج "غير مفترس" يهدف إلى تعزيز التعاون. على الرغم من أن النقاد يجادلون بأن الخطة ، التي أطلق عليها اسم "خطة ماتي" ، بعد إنريكو ماتي ، وهو مسؤول عام إيطالي دعا إيطاليا في خمسينيات القرن العشرين إلى دعم حكومات شمال إفريقيا لتنمية اقتصاداتها وتطوير مواردها الطبيعية.

وبعد مرور سبعين عاما، تعرض ميلوني خطة ماتي باعتبارها جوهرة تاج سياستها الخارجية، بهدف تجديد نهج إيطاليا مرة أخرى تجاه القارة الأفريقية. ولكن في الوضع الراهن، فإن الخطة أبعد ما تكون عن أن تكون شاملة.

ومن المقرر أن تكلف الخطة حوالي 3 ملايين يورو سنويا ومدتها أربع سنوات الهدف هو تعزيز التعاون في مجال الطاقة مع البلدان الأفريقية ومساعدتها في مجالات مختلفة بما في ذلك الصحة والتعليم والعديد من القطاعات الأخرى ، ولكن الغرض الرئيسي منه هو معالجة الأسباب الاقتصادية الجذرية للهجرة الجماعية من إفريقيا،وقد جادل بعض النقاد بأنه يفتقر إلى استراتيجية واضحة.

لقد كنا جميعا ننتظر معرفة المزيد عن محتوى الخطة. ولكن كما هو موضح في مرسوم حكومي، سيتم تحديد الاستراتيجية بدءا من هذا المؤتمر وفي الأسابيع المقبلة.

نود أن تركز خطة العمل بشكل أساسي على احتياجات أفريقيا واحتياجات الدول والمجتمعات المدنية في البلدان نود أيضا أن نرى استخدام "نهج من أسفل إلى أعلى" بمعنى أنه لا يتم فرض أي شيء من الأعلى أحد الجوانب الإيجابية ل "Mattei pla" هو رؤيتها طويلة الأجل - وبعبارة أخرى نحن لا نتعامل مع حالة طوارئ واحدة كما هو الحال في حالة وصول المهاجرين ، بل نتحدث عن استراتيجية طويلة الأجل "، شارك جيامباولو سيلفستري ، الأمين العام لمؤسسة AVSI.

خطة "غير مفترسة"

يسعى ميلوني ، الذي تولى منصبه في عام 2022 ببرنامج مناهض للمهاجرين ، إلى وضع إيطاليا كحلقة وصل حاسمة بين إفريقيا وأوروبا.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي "إذا أردنا العمل على استراتيجية تجمع بين المصالح الأفريقية والأوروبية ، فإن أحد الأمثلة على ذلك هو الطاقة ، لأن إفريقيا من المحتمل أن تكون منتجا ضخما للطاقة وأوروبا لديها مشكلة في إمدادات الطاقة".

وبالنظر إلى العام المقبل، لا تستطيع إيطاليا أن تكون غامضة بشأن سياستها في أفريقيا: فنحو 40 في المائة من غازها يأتي من المنتجين الأفارقة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم؛ ومن المتوقع أن يكون هذا العدد في ازدياد.

وكان تدخلها في منطقة الساحل وشمال أفريقيا للتخفيف من عدم الاستقرار المتزايد والتدخل الأجنبي مهملا في بعض الأحيان.

وعلى الرغم من أن 80 في المائة من الوافدين غير النظاميين إلى إيطاليا قادمون من موانئ شمال أفريقيا، إلا أن محاولات روما للتعاون في مجال الهجرة فشلت إلى حد كبير.

وكجزء من رئاستها لمجموعة السبع هذا العام، تهدف إيطاليا إلى جعل التنمية الأفريقية موضوعا رئيسيا لتعزيز نفوذها في قارة تعمل فيها قوى عالمية مثل الصين وروسيا والهند على توسيع نفوذها السياسي.

نظر إنريكو ماتي إلى إفريقيا على أنها ساحة المعركة الناشئة بين الشرق والغرب. إلى حد ما، لا يزال هذا التصور صحيحا: من السودان إلى مالي، زادت روسيا من مشاركتها في أفريقيا، وعززت مبادرة الحزام والطريق الصينية نفوذها في القارة تاريخيا، لاحقت إيطاليا والغرب استراتيجيات الاحتواء بدلا من تعزيز المصلحة المتبادلة أو التعاون العادل وهو الإرث الذي ينظر إليه العديد من الأفارقة بازدراء، إن فشل إيطاليا في معالجة ماضيها الاستعماري بشكل كاف والوفاء بالمسؤوليات الأخلاقية في المستعمرات السابقة يؤدي إلى تفاقم هذا الشعور.

يوفر النقص الواسع النطاق في الوعي فرصة لميلوني لتصوير خطة ماتي على أنها غير استغلالية تجاه الدول الأفريقية ، على الرغم من عدم وجود أدلة ملموسة. إن تحقيق النجاح في المبادرات الجديدة بين إيطاليا وأفريقيا يتطلب فهما عميقا للتاريخ ووعيا عميقا بالكيفية التي سينظر بها إلى هذه الجهود ، كما قدمها المجلس الاوروبي.

صفقات الطاقة لوقف الهجرة

في حين أن الطاقة "قد تكون الجزء الأكثر صلة" من خطة ماتي ، فإن "ميلوني تستثمر رأس المال السياسي فيها في الغالب بسبب الهجرة" ، وفقا لجيوفاني كاربون ، رئيس برنامج إفريقيا في معهد الدراسات السياسية الدولية (ISPI) في ميلانو.

وعلى الرغم من الوعد بوقف قوارب المهاجرين من شمال إفريقيا، ارتفعت عمليات الإنزال في إيطاليا في عهد ميلوني، من حوالي 105,000 في عام 2022 إلى ما يقرب من 158,000 في عام 2023.

وتقوم إيطاليا بتدريب خفر السواحل الليبي والتونسي كجزء من مبادرة الاتحاد الأوروبي.

وتهدف خطة ماتي أيضا إلى معالجة ما يسمى بعوامل الدفع وإقناع دول المنشأ بتوقيع صفقات إعادة قبول المهاجرين الذين رفض السماح لهم بالبقاء في إيطاليا.

ويحذر الخبراء من أن المبادرة يجب أن تكون منظمة لتستمر في بلد يشتهر بعدم الاستقرار السياسي المزمن.

وتساءل كاربون عما إذا كانت الحكومة لديها المعرفة أو الخبرة الإنمائية الأفريقية اللازمة لإنجاح الخطة.

وقال كاربون: "لدى إيطاليا تقليد من العلاقات الوثيقة نسبيا مع دول البحر الأبيض المتوسط مثل تونس وليبيا والجزائر ومصر جزئيا ، ولكن أقل من ذلك مع أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، والتي يجب أن تكون في قلب خطة ماتي".

"لدى إيطاليا في المقام الأول شركات صغيرة ومتوسطة الحجم ، والتي ستكون خطوة كبيرة للتفكير في الاستثمار في ما ينظر إليه على أنه بلدان نائية للغاية وغالبا ما تكون إشكالية."

وأضاف كاربون أن رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينتسي تطلع أيضا إلى أسواق أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في الفترة من 2014 إلى 2016 "لكن ثبت أن الأمر صعب للغاية".