ضبط 336 مخالفة تموينية في حملات مفاجئة على مخابز الأسكندرية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الأسكندرية، بشن حملة ميدانية مفاجئة على المخابز البلدية والأسواق والبقالين بالتعاون مع الإدارات الفرعية، أسفرت عن ضبط 336 مخالفة تموينية متنوعة بـ 6 إدارات، تحرر عنها محاضر قانونية لأصحابها، وحررت إدارة الرقابة بالمديرية، 93 محضرًا شملت 66 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 20 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، 3 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

إدارة تموين المنتزة، حررت الحملة 106 محاضر شملت 44 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها 18 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محاضر لبقالين تموين مخالفين، 5 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، 20 محضر عدم حمل شهادات صحية، 14 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، محضرين أحوال تنفيذًا لقرار النيابة.

إدارة تموين وسط، حررت الحملة 53 محضرًا شملت 32 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها 15 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، محضرين بيع سكر بسعر أزيد، 4 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، 3 محاضر امتناع عن بيع سجائر، محضرين عدم حمل شهادات صحية، 7 محاضر عدم الإعلان عن بيع المواد الغذائية بالأسواق، 3 محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

إدارة تموين العامرية، حررت الحملة 41 محضرًا شملت 20 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 4 محاضر تبديد مضبوطات، 3 محاضر إعدام مضبوطات، 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، 7 محاضر عدم الإعلان عن بيع المواد الغذائية بالأسواق، 4 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

إدارة تموين غرب والجمرك، حررت الحملة 43 محضر شملت 14 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، محضرين بيع سجائر بسعر أزيد، محضر حيازة سجائر مجهولة المصدر، 9 محاضر عدم حمل شهادات صحية، 14 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، 3 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.