السبت 27 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خبير سياحي: مطار مرسى علم يستقبل 91 رحلة (فيديو)

السياحة في مصر
السياحة في مصر

قال أبو الحجاج العماري الخبير السياحي، إن مصر تستقبل آلاف السياح من الدول الأوربية إلى مطارات الغردقة ومرسى علم ، حيث نستقبل في اليوم الواحد حوالي 30 رحلة سياحية.

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استقبال مصر لـ14 مليون سائح

أضاف "العماري" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن البحر الأحمر يمثل حوالي 5 ملايين سائح من السياحة المصرية التي وصلنا إليها في عام 2023 وهي استقبال مصر لـ14 مليون سائح، وأبرز السائحين إلى البحر الأحمر هو السائح الألماني وفي مرسي علم يمثل نسبة 50% من السائحين المتواجدين.

مطار مرسي علم 

كشف الخبير السياحي أن مطار مرسي علم يستقبل خلال هذا الأسبوع الجاري 91 رحلة سياحية، وكذلك مطار الغردقة، وأن هناك توقعات بارتفاع معدلات الرحلات الوافدة من دول إيطاليا وألمانيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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