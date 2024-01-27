استمرار أعمال تصحيح الشهادتين الابتدائيه والإعدادية الأزهرية

في الإسماعيلية

قام الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية اليوم بمتابعة أعمال التصحيح للشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول، بمقر معهد آل نوح الابتدائي، ومعهد آل نوح الإعدادي الثانوي للوقوف على ماتم من أعمال التصحيح ، والتأكيد على المراجعة أكثر من مرة، وإعطاء كل طالب حقه، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال الكنترول والتصحيح الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية.



وكان طلاب الشهادتين الإبتدائية، والإعدادية بالمعاهد الأزهرية بالإسماعيلية أنهوا امتحانات الفصل الدراسي الأول علي مستوى 7إدارات تعليمية بنطاق المحافظة الاثنين الماضي ، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة.



صرح بذلك الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية.



وكان عبد الجواد أكد خلال اجتماعًا موسعًا عقده مع رؤساء ومساعدي، ومسئولي الحاسب الآلي بكنترول الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الأول، على ضرورة تحري الدقة في استلام أوراق الإجابة قبل وبعد التصحيح، والدقة في عملية المراجعة الفنية للدرجات، وعملية الرصد والتأكد أيضًا من مراجعة البيانات الرئيسية للطلاب، والتركيز في عملية رصد الدرجات، والبيانات على برنامج الحاسب الآلي ضمانًا لحقوق الطلاب والطالبات؛ مشددًا على ضرورة مطابقة الأعداد المدونة للطلاب بالأعداد الفعلية على أرض الواقع، وضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات الخاصة بأعمال الكنترول والامتحانات.