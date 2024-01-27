محليات البحيرة تواصل سحب مياة الأمطار من الشوارع

تواصل الأجهزة المحلية بقري ومدن محافظة البحيرة، صباح اليوم السبت، الدفع بالأطقم والأفراد وسيارات الكسح، إلي الميادين والشوارع ، لسحب المياة الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة، والتي حولت الشوارع إلي مايشبة البحيرات، بسبب إنسداد صفايات الامطار، وعيوب في عمليات الرصف .

كانت قري ومدن المحافظة، قد تعرضت إلي حالة من عدم إستقرار الأحوال الجوية، خلال الثلاثة أيام الماضية، والتي صاحبها طقس بارد، ورياح متوسطة، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، وموجة من الأمطار الغزيرة، التي لم تتوقف خلا الأيام الماضية .

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على إستمرار رفع درجة الإستعداد التام والمتابعة الدورية للطرق الرئيسية، ورفع التجمعات أولاً بأول لإنتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.