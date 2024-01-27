ضبط أكبر تاجري مخدرات بمركز الفتح وبحوزته 25 بندقية

تمكن ضباط مكافحة المخدرات بمديرية أمن أسيوط من إحباط عملية ترويج كبيرة للمخدرات في مركز الفتح، حيث تم ضبط تاجري مخدرات يعدا من أكبر التجار في المنطقة ولهما معلومات جنائية سابقة.

وقد تم ضبط كمية كبيرة من الأفيون وزنت 1 كيلو جرام التي كان ينوي ترويجها، وتقدر بقيمة نصغ مليون جنيه مصري تقريبا. وتأتي هذه الكمية في إطار المحاولات المستمرة لضبط عمليات التهريب ومكافحة الجريمة المنظمة.

وبالإضافة إلى ضبط المخدرات، تم العثور على 5 بندقية خرطوش و20 فرد محلي وعدد من الطلقات ودراجة نارية بدون لوحات معدنية ، ويتضح أن بعضها محلي الصنع. وتشير هذه الوقائع إلى أن العملية كانت تهدف إلى ترويج المخدرات وتخزين الأسلحة بغرض ارتكاب جرائم أخرى.

وتعتبر هذه العملية نجاحًا كبيرًا لقوات مكافحة المخدرات، وتعكس التزامها القوي في حماية المجتمع من تجار المخدرات ومروجيها. وقد أشادت الجهات الأمنية بتأثير هذا الضبط الكبير على الشبكات الإجرامية وتحقيق الأمن والسلامة في المنطقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق التاجر المخدرات، وسيتم تقديمه للعدالة لينال جزاءه العادل عقب إجراء التحقيقات اللازمة. ومن المتوقع أن يكون هذا الضبط هامًا في مكافحة الجريمة المنظمة وتأمين الأمان العام في المنطقة، حيث ستستمر الأجهزة الأمنية في ملاحقة كل تاجر المخدرات والمجرمين المتورطين في نشاطات غير قانونية.