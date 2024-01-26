معرض كتاب الطفل.. منصة التثقيف وتنمية مواهب أطفال مصر

قال أحمد عبد العليم مدير عام ثقافة الطفل بوزارة الثقافة، والمشرف على ركن الطفل بمعرض الكتاب، إن معرض كتاب الطفل هذا العام يطبق الاستراتيجية العامة لوزارة الثقافة لتنمية الموهوبين والحفاظ على التراث وتعزيز روح الانتماء لدى الأطفال وتنمية الهوية الثقافية المصرية، من خلال الأنشطة المختلفة سواء القولية أو التفاعلية أو الفنية.

وأضاف عبد العليم في تصريحه لـ"الوفد"، أنهم يقدمون في ركن الطفل بمعرض الكتاب "حكايات الانتصار" عن حرب أكتوبر ودورها في الإعلاء من قيمة الوطن واسترداد الكرامة، وكيف استطاع الجيش المصري من تحقيق الانتصار العظيم؟، وأيضًا "حكايات سيناوية" لتناول العادات والتقاليد والقبائل في سيناء.

وكشف عن تكريم الأطفال الفائزين في مسابقة المبدع الصغير من خلال إنتاج كتبهم ورسومهم وإقامة حفلات توقيع لهم بهدف التشجيع على تنمية المواهب وتحفيز الأطفال على المشاركة بالجائزة، لافتًا إلى استضافت عدد كبير من الجهات المختلفة للمشاركة في فعاليات معرض كتاب الطفل لرفع وعي الأطفال والترفيه عنهم بشكل إيجابي.

وأوضح أنهم يقدمون مجموعة من العروض على مدار اليوم مثل السيرك القومي والعرائس والكورال وأنشطة المسابقات مثل السلم والثعبان عن حقوق الطفل وترشيد المياه.

أما عن وجود جناح خاص بالأطفال، فهو لخلق روح المنافسة الإيجابية بين دور العرض لتقديم كل ما هو جديد ومفيد، بالإضافة لتواجد كتاب الطفل على مدار أيام المعرض وخلق روح تفاعلية بينهم وبين الأطفال.

واختتم: اختيار يعقوب الشاروني وهو أحد كبار كتاب الطفل في مصر والوطن العربي كشخصية معرض كتاب الطفل، هو تكرين له عن دوره كبير لإنتاجه الغزير في أدب الطفل.

معرض كتاب الطفل

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وافتتح أول أمس الأربعاء الموافق ٢٤ يناير، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدورة الـ ٥٥ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"،

وتحل مملكة النرويج ضيف شرف المعرض هذا العام، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن ليكون شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني ليكون شخصية معرض كتاب الطفل.

ومن المقرر أن يستمر معرض الكتاب حتى يوم ٦ فبراير ٢٠٢٤.