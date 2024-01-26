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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

مغاغة تتشح بالسواد حزنا على مصرع 3 سيدات بالمنيا

مديرية أمن المنيا
مديرية أمن المنيا

أتشحت قرية  ديروط إحدى قرى مركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا ، إثر مصرع 3 سيدات من أهالي القرية ، في حادث تصادم مروع ، حيث شيعت الجثامين الثلاثة في موكب جنائزي مهيب ،  وسط بكاء وحزن أهالي القرية والقرى المجاورة ، والتي حرصت على حضور الجنازة  دفن السيدات الثلاثة .

 

وكان السيدات الثلاثة قد لقوا مصرعهن ، في حادث تصادم بطريق الصعيد  القاهرة - أسوان الزراعي، أمام مركز مغاغة شمال المنيا، بسبب السرعة الزائدة ، وإختلال عجلة القيادة بيد السائق ، فيما استقبلت مستشفتي التامين الصحي بالمنيا ، والعدوة المركزي 8 مصابين ، في حادثتين تصادم وانقلاب ، بالطريق الصحراوي الغربي، والزراعي السريع القاهرة – أسوان .

 

 وكان اللواء مدير امن المنيا ، قد تلقي إخطارا من عمليات النجدة، بحادث تصادم بطريق الصعيد الزراعي مصر/أسوان، أمام مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة ، وانتقلت سيارات الإسعاف ، وشرطة تأمين الطرق، وتبين من المعاينة المبدئية تصادم سيارة رقم 8319 م . ص . ا ربع نقل ، مع تروسيكل بدون لوحات، أمام قرية الشيخ زياد، التابعة لمركز مغاغة.

 

وذلك بسبب السرعة الزائدة، مما تسبب الحادث في مصرع 3 سيدات، وهن كل من ، «ز-ع- س-50 سنة»، «ح- ت - ا- ع - 50 سنة»، «ف -ع -ا - م -50 سنة»، مقيمات قرية دهروط بمركز مغاغة، وتم عمل المحضر اللازم بالواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة بمغاغة ، صرحت بدفن الجثث الثلاثة 

الجريدة الورقية