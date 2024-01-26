مغاغة تتشح بالسواد حزنا على مصرع 3 سيدات بالمنيا

أتشحت قرية ديروط إحدى قرى مركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا ، إثر مصرع 3 سيدات من أهالي القرية ، في حادث تصادم مروع ، حيث شيعت الجثامين الثلاثة في موكب جنائزي مهيب ، وسط بكاء وحزن أهالي القرية والقرى المجاورة ، والتي حرصت على حضور الجنازة دفن السيدات الثلاثة .

وكان السيدات الثلاثة قد لقوا مصرعهن ، في حادث تصادم بطريق الصعيد القاهرة - أسوان الزراعي، أمام مركز مغاغة شمال المنيا، بسبب السرعة الزائدة ، وإختلال عجلة القيادة بيد السائق ، فيما استقبلت مستشفتي التامين الصحي بالمنيا ، والعدوة المركزي 8 مصابين ، في حادثتين تصادم وانقلاب ، بالطريق الصحراوي الغربي، والزراعي السريع القاهرة – أسوان .

وكان اللواء مدير امن المنيا ، قد تلقي إخطارا من عمليات النجدة، بحادث تصادم بطريق الصعيد الزراعي مصر/أسوان، أمام مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة ، وانتقلت سيارات الإسعاف ، وشرطة تأمين الطرق، وتبين من المعاينة المبدئية تصادم سيارة رقم 8319 م . ص . ا ربع نقل ، مع تروسيكل بدون لوحات، أمام قرية الشيخ زياد، التابعة لمركز مغاغة.

وذلك بسبب السرعة الزائدة، مما تسبب الحادث في مصرع 3 سيدات، وهن كل من ، «ز-ع- س-50 سنة»، «ح- ت - ا- ع - 50 سنة»، «ف -ع -ا - م -50 سنة»، مقيمات قرية دهروط بمركز مغاغة، وتم عمل المحضر اللازم بالواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة بمغاغة ، صرحت بدفن الجثث الثلاثة