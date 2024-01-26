سفير مصر بالنمسا: القيادة السياسية على وعي تام بالمشاكل المحيطة بالدولة

استقبل السفير الدكتورمحمد الملا، سفير جمهورية مصر العربية بالنمسا، ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية، والمستشار محمد البحيري القنصل العام لجمهورية مصر العربية بالنمسا، أعضاء مجلس ادارة النادي المصري وذلك للوقوف على أحوال النادي المصري وأعضائه ومتابعة ما يتم من أنشطة للجالية المصرية داخل النادي المصري.



بدأ اللقاء بكلمة ترحيب من السفير الدكتورمحمد الملا، سفير جمهورية مصر العربية بالنمسا، باعضاء مجلس الادارة، مشيدة بما قدمة المجلس طوال فترة تولية ادارة النادي لعام 2023.

حروب متعددة في دول الجوار



ثم تابع حديثه عما تشهده حاليا مصرنا الحبيبة من تحديات سياسية واقتصادية وما يحيط بمصرنا الحبيبة من حروب متعددة في دول الجوار، مؤكدًا أن القيادة السياسية على وعي تام بما يحدث من تحديات ومشاكل تحيط بالدولة.

وشدد السفير الدكتورمحمد الملا، ان القيادة السياسية عازمة على أن تتخطى هذه التحديات وتعبر بمصر إلى بر الأمان.



كما أوضح السفيرالمصري بفيينا، أن الدولة المصرية مستمرة في طريقها الي التحول الرقمي لجميع الخدمات الادارية بجميع الوزارات و المصالح الحكومية، وقد بدأ هذا التحول بالفعل في جميع الوزارات التي نقلت إلى العاصمة الإدارية الجديدة.



جاءت هذة الزيارة في اطار حرص السفير محمد الملا، سفير جمهورية مصر العربية بالنمساعلي الاطمئنان علي احوال الجالية المصرية بالنمسا.



وبدوره أوضح محمود حميدة، أن مجلس ادارة النادي المصري أخذ على عاتقه العمل على مساعدة أي فرد من أفراد الجالية المصرية بالنمسا.



حضر اللقاء:-



الأستاذ / خالد حسين رئيس النادي المصري

الأستاذ / حمدي حسان وكيل النادي المصري

الأستاذ / محمود حميدة سكرتير النادي المصري

الأستاذ / عمرو غنيم امين الصندوق بالنادي المصري

الأستاذ / مجدي حنا امين اللجنة الثقافية

الأستاذ / خالد قنديل امين اللجنة الاجتماعية

الأستاذ / احمد غازي امين لجنة شئون المقر

وقد التقى السفير الدكتورمحمد الملا، سفير جمهورية مصر العربية بالنمسا، ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية أعضاء النادي المصري وأبناء الجالية المصرية، وممثلين عن الكيانات والجمعيات الأهلية والاتحادات التي تمثل الجالية المصرية، وذلك بمقر النادي المصري بفيينا.