تواصل نيابة جنوب الجيزة،التحقيق في واقعة قتل عامل علي يد عاطل، كما أمرت النيابة بتشريح جثة عامل قتل على يد عاطل بسكين، بسبب خلافات بينهما في الجيزة، وإعداد تقرير الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.

قرار جديد في واقعة مقتل عامل علي يد عاطل بالجيزة



وباشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع المتهم بقتل عامل ويدعى "محمد" بطعنات نافذة، خلال مشاجرة في الجيزة

وكشفت التحقيقات، أن المتهم قتل الضحية بسبب خلافات بينهما، فقام بتسديد طعنات، مما أسفر عن مصرعه في الحال.



وكان اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بمقتل شخص على يد آخر في الجيزة.

وبإجراء التحريات، تبين مقتل "محمد" بطعنات نافذة خلال مشاجرة في الجيزة، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة للتحقيق.

حبس عاطل لقيامه بقتل طالب وإصابة آخر في مشاجرة بشبرا الخيمة

كما أمرت نيابة قسم اول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية ، بحبس عاطل 4 ايام على ذمة التحقيقات لقيامه بقتل طالب واصابة اخر في مشاجرة بينهم في احد الشوارع بشبرا الخيمة، وطلبت النيابة الاستعلام عن حالة الطالب المصاب وطلبت تحريات مباحث القسم حول ظروف وملابسات الواقعة وسؤال شهود العيان .

فيما ادلي المتهم باعترافات ،تفصيلية امام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة وارشد عن الادارة المستخدمة في الواقعة وهى عبارة عن «مطواة» وقررت النيابة ارسالها إلى المعمل الجنائى والتصريح بدفن جثة المتوفى

وتلقى اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية اخطارا من مامور قسم اول شبرا الخيمة يفيد ورود اشارة من المستشفى بوصول طالبين بهما إصابات متفرقة ووفاة أحدهما .

تم اخطار اللواء نبيل سليم مساعد الوزير مديرا لامن القليوبية فانتقلت قوة امنية وبسؤال المصاب

قرر أنه حال سيرهما مترجلان بالمنطقة محل سكنهما حدثت مشادة كلامية بينهما وبين عاطل لقيامه بالسخرية منهما تطورت لمشاجرة قام خلالها الأخير بالتعدى عليهما بسلاح أبيض «مطواة»مما أدى لحدوث إصابتهما التي أودت بحياة الأول ولاذ بالهرب.

وفى احد الاكمنه القى القبض على المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم