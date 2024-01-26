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الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

في فيديو جديد تنشره حماس

مجندات إسرائيليات أسيرات: نشعر بالخجل والخزي منكم أعيدونا للمنزل

صورة للأسيرات الثلاثة
صورة للأسيرات الثلاثة

نشرت حماس مقطع فيديو بعنوان الوقت ينفذ، لثلاث مجندات إسرائيليات مأسورات لدى كتائب القسام، يطالبن حكومتهن بإطلاق سراحهن سريعا، قبل أن يقتلن في إحدى الغارات الإسرائيلية.

 

وقالت الأسيرات إنهن يعشن أسفل قصف الصواريخ والدبابات التي تعود لحكومتهن، ومن الممكن أن يمتن في أي وقت، وناشدن حكومتهن بالتوصل لاتفاق بسرعة وإطلاق سراحهن قبل أن يمتن أسفل القصف.

وأضافت أحدهن، كدتم أن تقتلوني في إحدى المرات بسبب القصف، موجهة حديثها لرئيس الحكومة نتنياهو قائلة: توقف عن الكذب أنتم ترسلون جنودكم ليلقوا بحتفهم، وتواصلون قتل الأسرى مثلي، أنا أشعر بالخجل والخزي منكم أعيدونا للمنزل.

 

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