مجندات إسرائيليات أسيرات: نشعر بالخجل والخزي منكم أعيدونا للمنزل

في فيديو جديد تنشره حماس

نشرت حماس مقطع فيديو بعنوان الوقت ينفذ، لثلاث مجندات إسرائيليات مأسورات لدى كتائب القسام، يطالبن حكومتهن بإطلاق سراحهن سريعا، قبل أن يقتلن في إحدى الغارات الإسرائيلية.

وقالت الأسيرات إنهن يعشن أسفل قصف الصواريخ والدبابات التي تعود لحكومتهن، ومن الممكن أن يمتن في أي وقت، وناشدن حكومتهن بالتوصل لاتفاق بسرعة وإطلاق سراحهن قبل أن يمتن أسفل القصف.

وأضافت أحدهن، كدتم أن تقتلوني في إحدى المرات بسبب القصف، موجهة حديثها لرئيس الحكومة نتنياهو قائلة: توقف عن الكذب أنتم ترسلون جنودكم ليلقوا بحتفهم، وتواصلون قتل الأسرى مثلي، أنا أشعر بالخجل والخزي منكم أعيدونا للمنزل.