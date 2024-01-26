أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة بالصاغة

أسعار الذهب.. شهدت أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة في محال الصساغة المصرية، استقرارًا، لجميع الأعيرة، جاء ذلك بعد ارتفاع سعر المعدن الأصفر أمس الأول، ليصعد عيار 21 بنحو 10 جنيهات، والجنيه الذهب بقيمة 80 جنيهًا، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3830 جنيها.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة اللوفد الإلكترونية" أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة في أسواق الصاغة المصرية، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات اللازمة للمعدن الأصفر لمتابعيها الكرام الحريصين على معرفة كل المستجدات التي تطراّ، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة "بمنتصف التعاملات"

الذهب

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 4377 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3830 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3283 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بالنسبة لـ سعر الجنيه الذهب اليوم بلغ 30640 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب عالميًا

أما عن سعر أوقية الذهب فسجل 2032 دولارًا.

سعر الذهب بالدمغة والمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا، باختلاف نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر.

ولحساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة، تتم إضافة 100 جنيه زيادة على سعر جرام الذهب المعلن، وتختلف قيمة المصنعية من تاجر لآخر في الصاغة، بحيث تبدأ من 100 جنيه ولا تزيد على 150 جنيهًا.