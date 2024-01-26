معلومة وهدية.. مسابقة بيت الزكاة في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

ينظم بيت الزكاة والصدقات المصري بجناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، مسابقة يومية طوال أيام المعرض بعنوان" معلومة وهدية حول الزكاة "؛ وذلك للتوعية بفريضة الزكاة، والتعريف بأنشطة وخدمات بيت الزكاة والصدقات المصري، وتقديم معلومات وهدايا قيمة لجمهور المعرض.

تعزيز الوعي بفريضة الزكاة



وتهدف المسابقة، إلى تعزيز الوعي بفريضة الزكاة، وتشجيع رواد جناح الأزهر بمعرض الكتاب على المشاركة ومعرفة المعلومات الخاصة بفريضة الزكاة، وذلك من خلال طرح مجموعة متنوعة من الأسئلة وتقديم الهدايا القيمة، واختبار وإثراء معلومات المشاركين وتحفيز قدراتهم الفكرية والدينية، مع التركيز على أحكام الزكاة وشروطها وكيفية توزيعها بطريقة صحيحة، وفقًا لتعاليم الفقه الإسلامي.



ويشارك الأزهر الشريف للعام الثامن على التوالي بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بقاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، يضم فيها العديد من الأركان المتميزة، كركن الفتوى، ومجلة نور، والخط العربى، والطفل والأنشطة الفنية.

شهد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لليوم الثاني على التوالي، إقبالا كبيرًا من رواد المعرض، للمشاركة في الفعاليات المتنوعة التي يقدمها للزوار، خاصة عروض بانوراما الأزهر، التي جذبت اهتمام الكثيرين، نظرًا لعرضها كما كبيرا من المعلومات القيمة والموثقة عن التاريخ الفكري والوطني الحافل للأزهر، جامعًا وجامعة، وعن علمائه الأجلاء وسيرهم منذ إنشائه، وكيف يحظى الأزهر بهذه المكانة الكبيرة في مصر والعالم الإسلامي.



وتعرض "بانوراما الأزهر" لزوار الجناح تراث الأزهر للشريف منذ تأسيسه وحتى الآن بما يذخر به من عراقة وحضارة، في رحلة افتراضية شيقة تعرض تاريخه الممتد لأكثر من ألف عام.



يشمل عرض البانوراما لتاريخ الأزهر عدة محاور؛ فى مقدمتها محور توثيق تاريخ الأزهر من خلال مواقفه المشرفة، ومحور توثيق السير الذاتية لشيوخ الأزهر ومؤلفاتهم وإنجازاتهم عبر السنين، ومحور توثيق التراث المعماري للجامع الأزهر والمعاهد الدينية العريقة، بالإضافة إلى توثيق الذاكرة الصحفية لكل ما نشر عن الأزهر الشريف، ويتم نشر هذه المعلومات باللغات الثلاث العربية والانجليزية والفرنسية.