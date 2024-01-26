بضاعة بـ150 مليون جنيه.. الداخلية تضبط عصابة تصنيع الشابو

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بتصنيع وترويج المواد المخدرة على عملائهما، مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بمسكنهما بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية ، وعُثر بحوزتهماعلى (60 كيلو جراما لمخدر الآيس "الشابو"–150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام- 5 كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى"- "255 كيلو جراما، 120 لتر"مواد وخامات تُستخدم فى التصنيع- مجموعة كبيرة من الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع).



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة والاتجار بها، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (150 مليون جنيه تقريبا)، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية المتواليةً لمصنعى ومتجرى المواد المخدرة وإدراكاً من وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامى على المجتمع وخصوصًا النشء حمايةً لهم من الوقوع فى براثن الإدمان.

وفي سياق منفصل أمرت النيابة العامة في أسيوط بحبس 8 متهمين لمدة 4 أيام بتهمة الاتجار في المواد المخدرة. جاء ذلك بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية في المدينة من ضبط كمية كبيرة من المخدرات بحوزة المتهمين.

ووفقًا لما صرح به رجال المباحث، فإن الكمية التي تم ضبطها تتضمن 1130 كيلو جراما من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى كمية من مخدر الشابو وعدد من الأقراص المخدرة. ويذكر أنه من بين المتهمين، يوجد 7 أشخاص يحملون سوابق جنائية.

وقد تم تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق في الواقعة. كما طلبت رجال المباحث من الجهات المعنية بسرعة البدء في التحريات لكشف حقيقة الجريمة وإحالة المتهمين إلى العدالة.

من جانبها، تعكف الأجهزة الأمنية في أسيوط على استكمال التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة لتوجيه الاتهامات المناسبة للمتهمين وإثبات نشاطهم الإجرامي. وتؤكد السلطات الأمنية على التزامها بمحاربة جرائم الاتجار في المخدرات وتطهير المدينة من هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.

من المتوقع أن يتم استكمال التحقيقات وتحويل المتهمين إلى المحاكمة خلال الأيام القادمة، وسوف يتم تحديد التهم المنسوبة إليهم وفقًا لنتائج التحقيقات الجارية.