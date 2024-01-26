الشامى يقود تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة الجونة بالرابطة
أعلن علي ماهر المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي عن التشكيل الأساسي لمواجهة الجونة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية .
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وجاء تشكيل المصري البورسعيدي كالأتي ..
في حراسة المرمى: محمود جاد
خط الدفاع : كريم العراقى - أحمد منصور - باهر المحمدى - عمرو سعداوى.
خط الوسط: عمرو موسى - امادو باه - ميدو جابر - إلياس الجلاصى - سمير فكرى
خط الهجوم: محمد الشامى.
ويتصدر الجونة المجموعة الرابعة ببطولة كأس الرابطة برصيد 4 نقاط، فيما يأتي المصري في المركز الثاني بنفس الرصيد.