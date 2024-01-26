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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الدفاع عن الوطن خطبة الجمعة بحضور وزيرا الداخلية والأوقاف والمفتي

خطبة الجمعة بحضور
خطبة الجمعة بحضور وزيرا الداخلية والأوقاف والمفتي

 فى إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 72.. قام اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية بأداء صلاة الجمعة اليوم الموافق 26 يناير الجارى بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة .. بحضور الدكتورمحمد مختار جمعة - وزير الأوقاف ، وفضيلة الدكتور شوقى علام - مفتى الجمهورية واللواء خالد عبدالعال - محافظ القاهرة .. وعددٍ من قادة وضباط الشرطة والقوات المسلحة.


وألقى الخطبة فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف حول "الدفاع عن الأوطان بين الواجب العينى والكفائى وعظم الجزاء" تحدث خلالها عن الدفاع عن الوطن كونه واجب شرعى ووطنى مستشهداً بآيات من القرآن الكريم والأحاديث النبوية .. مؤكداً فضيلته على ما أسهمت به البطولات والتضحيات التى بذلها رجال الشرطة فداءً للوطن لدعم إستقرار وأمن البلاد ، مؤكداً فضيلته على أهمية ما تبذله وزارة الداخلية من جهود للتصدى للجريمة بشتى صورها مما ساهم فى الحفاظ على استقرار وسلامة الوطن .. موجهاً التحية لشهداء الوطن الأبطال من رجال الشرطة والقوات المسلحة .. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.. والمصابين الذين ضحوا ولا زالوا يضحوا فى سبيل الوطن.

 

عيد الشرطة

 كما وجه التحية لأبناء الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة وأسرهم وجميع فئات المجتمع الذين يواصلون الجهد والعطاء والتضحية لأداء رسالتهم العظيمة فى الحفاظ على أمن وإستقرار الوطن.
 

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