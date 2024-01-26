رويترز: محكمة العدل الدولية قد تأمر بوقف إطلاق النار

قالت رويترز: إن محكمة العدل الدولية قد تأمر بوقف إطلاق النار في غزة لكنها لا تتمتع بصلاحيات تنفيذ الحكم.

وبدأت محكمة العدل الدولية، مع انطلاق الجلسة في قراءة القرار الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

وتوجهت تظاهرات حاشدة في مدينة لاهاي الهولندية، نحو مقر محكمة العدل الدولية، قبل إصدار قرارها بخصوص الدعوى المقدمة ضد دولة الاحتلال بسبب ارتكابها جرائم إبـــادة جماعية في قطاع غزة.

وأعلنت محكمة العدل الدولية في بيان لها: أنها ستباشر، اليوم الجمعة، بإصدار قرارها بشأن إمكان فرض إجراءات طارئة ضد "إسرائيل"، عقب اتهامات من جنوب أفريقيا بأن الحرب الصهيونية على غزة ترقى إلى إبادة جماعية.