يلا كورة لايف مشاهدة مباراة المالك والرجاء بث مباشر اليوم يلا شوت
بث مباشر مباراة الرجاء الرياضي ضد المختلط تويتر : يلا كورة لايف مشاهدة مباراة المالك والرجاء بث مباشر اليوم يلا شوت
يلا كورة لايف مشاهدة مباراة المالك والرجاء بث مباشر اليوم يلا شوت،يستعد عشاق الزمالك والرجاء المغربي لمتابعة مباراتهما الودية اليوم في إطار بطولة كأس دبي للتحدي 2024. ستُقام المباراة في دبي في الفترة من 26 إلى 28 يناير، وتشارك فيها 4 من أقوى الفرق في الشرق الأوسط، وهي الزمالك المصري والرجاء المغربي، وأهلي جدة السعودي ووهان ثري الصيني.
ينطلق ملعب آل مكتوم في دبي بفعاليات مباراة من العيار الثقيل بين الزمالك بقيادة المدرب معتمد جمال وفريق الرجاء الرياضي. يتوقع أن يشهد الملعب حضورًا جماهيريًا كبيرًا ومثيرًا.
التفاصيل:
- المباراة: الزمالك vs الرجاء الرياضي
- المكان: ملعب آل مكتوم في دبي
- المدرب: معتمد جمال (للزمالك)
مشاهدة البث المباشر:
- يمكن للجماهير متابعة مباراة الزمالك والرجاء الرياضي عبر البث المباشر، ويُفضل التحقق من القنوات الرياضية أو المواقع الرسمية للأندية للحصول على روابط البث المباشر.
التأهل:
- في حال فوز الزمالك، سيتأهل لمواجهة الفائز من مباراة الأهلي السعودي ووهان ثري الصيني في الـ 28 من يناير.
ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي الودية اليوم؟
تتساءل جماهير الفارس الأبيض عن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والرجاء المغربي الودية اليوم في كأس التحدي 2024، وقد أعلنت قناة الزمالك الفضائية عن إتاحتها بث مباشر مباراة الزمالك اليوم أمام الرجاء البيضاوي مجانًا عبر قنواتها المفتوحة لمختلف جماهيرها، ويسبقها استديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الفريق القدامى لتحليل أحداث ما قبل وبعد اللقاء؛ لذا نعرض لكم فيما يلي تردد قناة Zamalek Tv من أجل مشاهدة مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي مباشر اليوم.
لـــــــ مشاهدة مباراة الزمالك والرجاء (اضغط هنا)
لـــــــ مشاهدة مباراة الزمالك والرجاء (اضغط هنا)
تردد قناة Zamalek Tv
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12091
معدل الاستقطاب: عمودي V
معدل الترميز: 27498
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
ما هو موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي اليوم في كأس التحدي 2024؟
ويأتي موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي الودية اليوم في كأس التحدي 2024، لتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي، وفي تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.
مشاهدة مباراة الزمالك والرجاء الرياضي في كأس تحدي دبي
من المتوقع أن يستقر المدرب المصري معتمد جمال علي التشكيل التالي للقلعة البيضاء أمام نادي الرجاء الرياضي، علي ملعب استاد ال مكتوم.
علي أن يكون التشكيل كتالي:
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: محمد عبد الشافى – حاتم سكر – أحمد زكى- محمود حمدى “الونش”
خط الوسط: عمرو السيسى – محمد أشرف “روقا” – نبيل عماد “دونجا” – سيد عبدالله “نيمار”
الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسى
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