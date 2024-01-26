صور.. معرض كتاب الطفل يجذب الكبار والصغار بأنشطته الترفيهية

شهد معرض كتاب الطفل، إقبالًا هائلًا في اليوم الثاني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إذ حرصت الأسر على الزيارة باصطحاب أطفالهم لتنمية المهارات الإبداعية داخلهم وتشجيعهم على حب القراءة.

ويقدم معرض كتاب الطفل أنشطة وفعاليات تفاعلية مختلفة للأطفال، من بينها ورش حكي ودوبلاچ ورسم وتلوين، وألعاب مثل السلم والثعبان والكرة وغيرها من الأنشطة الترفيهية.

معرض كتاب الطفل

معرض الكتاب



وافتتح أول أمس الأربعاء الموافق ٢٤ يناير، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدورة الـ ٥٥ لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"،

وتحل مملكة النرويج ضيف شرف المعرض هذا العام، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن ليكون شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني ليكون شخصية معرض كتاب الطفل.

ومن المقرر أن يستمر معرض الكتاب حتى يوم ٦ فبراير ٢٠٢٤.