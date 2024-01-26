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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طنطا يتظلم علي عقوبة عمرو أنور ونجم دفاع الفريق

عمرو أنور
عمرو أنور

تقدم نادي طنطا الرياضي بتظلم الي لجنة مسابقات القسم الثاني التابعة لإتحاد الكرة المصري ضد العقوبات التي وقعت من قبل اللجنة علي المدير الفني ومدافع الفريق بناءا علي تقرير حكم مباراة طنطا ولافيينا الإثنين الماضي والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.

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وكان نادي طنطا قد تلقي إخطارا من قبل لجنة المسابقات يفيد بإيقاف عمرو أنور المدير الفني اربعة مباريات وتغريمة مبلغ الفان جنية وأيضا إيقاف مدافع الفريق ساهر عبد المنعم مباراتين وتغريمة الفان جنية بحجة الإعتراض علي حكم اللقاء عقب إنتهاء أحداث المباراة

وكانت لجنة الكرة في نادي طنطا قد نفت وجود اي تعدي علي الحكم من قبل المدير الفني وكان الامر فقط مجرد إعتراض بسبب عدم إحتساب ضربة جزاء واضحة لطنطا بعد لمس الكرة يد مدافع لافيينا وايضا إحتساب الحكم وقت ضائع تجاوز ال ٧ دقائق رغم ان المباراة في الشوط الثاني لم تقف كل هذا الكم من الوقت مما آتاح الفرصة للفريق المنافس في إدراك التعادل في الدقيقة الأخيرة


كما أبدت اللجنة إندهاشها من إيقاف مدافع الفريق ساهر عبد المنعم بحجة الإعتراض علي الحكم موضحه ان اللاعب توجة مباشرة الي غرفة خلع الملابس عقب صافرة نهاية المباراة

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