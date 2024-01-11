نادي طنطا يضم مدافع كفر الشيخ

نجحت لجنة الكرة بنادي طنطا الرياضي في ضم مدافع فريق كفر الشيخ اللاعب أحمد فكري آباظة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكانت لجنة الكرة والتي تضم المحاسب فايز عريبي رئيس ونائبة المحاسب محمد أبو فريخة وأمين الصندوق المستشار محمد صدقي وعضوية الدكتور أحمد شمس قد عقدت جلسة تفاوض مع اللاعب ووكيلة داخل النادي ونجحت في الحصول علي توقيعة لمدة ٦ أشهر بنية البيع.

ويعد اللاعب من العناصر المميزة في مركز المساك وقد تمت إعارتة من نادية الاسبق كفر الشيخ الي نادي مكادي مع بداية هذا الموسم قبل العودة مجددا الي نادية الأصلي.

تعرف علي أولى صفقات طنطا الشتوية

وكانت لجنة الكرة بنادي طنطا الرياضي قد أعلنت ضم حارس مرمي النصر القاهري لمدة موسمين ونصف لكي ينضم الي كتيبة حراس مرمي آبناء السيد البدوي.

وعقدت لجنة الكرة بنادي طنطا التي تضم المحاسب فايز عريبي رئيس ونائبة المحاسب محمد أبو فريخة وأمين الصندوق المستشار محمد صدقي وعضوية الدكتور أحمد شمس جلسة تفاوض مع اللاعب ووكيلة داخل النادي ونجحت في الحصول علي توقيعة لمدة موسمين ونصف تبدأ من شهر يناير الجاري.

ويعد حارس المرمي عبد العال محمود والشهير بميدو واحد من أميز حراس المرمي في فريق النصر القاهري الذي إنتقل منه اللاعب وقد سبق له اللعب لاندية زد وجولدي.

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