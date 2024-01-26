غلق 199 محلًا غير ملتزم بترشيد استهلاك الكهرباء

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة مكبرة، على المحلات لمتابعة مدى التزام أصحابها قرار الغلق.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (199) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.



يأتي ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وفي سياق منفصل أحالت جهات التحقيق، المتهمين في واقعة استدراج وخطف طالب، واحتجازه داخل سنتر تعليمي بالبدرشين، والتعدي عليه وإجباره على توقيع إيصالات أمانة إلى محكمة جنايات الجيزة.

وأحالت جهات التحقيق المتهمين إلى المحكمة بعد صدور أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 23953 لسنة 2023 جنايات البدرشين.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين إكرامي. س، وعبد الواحد.ع، وباسم. ع، وعزت. ش، وسها.ع، هاربين، اتفقوا على خطف خالد هاني وأعدوا مخططا لذلك، حيث خطف الثالث والرابع واشترك معهما الباقي في الجريمة.

وحال سير المجني عليه بالطريق العام، اشهر المتهمين في وجهه سلاح أبيض كتر، مهددين إياه واصطحابه إلى سطح العقار محل الواقعة، وتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصائه بعيدًا عن أعين ذويه على النحو المبين بالتحقيقات.

خطف الأول واشترك الباقي معه بالإكراه يوسف مصطفى بأن اتفقوا على خطفه واعدوا مخططًا لذلك وتنفيذا له قام الأول باستيقافه مشهرا بوجهه سلاح أبيض سكين مهدده فاصطحبه إلى سطح العقار محل الواقعة، فتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصائه بعيدًا عن أعين ذويه على النحو المبين بالتحقيقات.

احتجز المتهمون خالد هاني، يوسف مصطفى، عقب ارتكابهم التهمتين السابقين أعلى سطح العقار محل الواقعة دون أمر أحد الحكام المختصين، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وكان ذلك مصحوبا بتعذيب بدني، بأن كبلو أيديهما وأرجلهما، وتعدوا عليهما بالضرب بالأيدي وباستخدام أدوات عصى، خرطوم على النحو الميين بالتحقيقات، كما سرقوا المنقولات المبينة وصفا بالأوراق، والمملوكة للمجني عليهما سالفي الذكر بالإكراه، بأن اشهروا بوجههم أسلحة بيضاء مهديين إياهم مقيدين من حريتهما مكبلين إياهما، فتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومتهما والاستيلاء على منقولاتهما على النحو المبين بالتحقيقات.

واكرهوا المجني عليه خالد هاني، بالقوة والتهديد على الجسم لتوقيع عدد خمسة سندات دين حال ارتكابهم موضوع الاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.

وتعدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهما خالد هاني، ويوسف مصطفى بأن التقطوا بإحدى الأجهزة هاتف خلوي مقطع مرئي في مكان خاص دون رضائهما، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.