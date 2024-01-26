أمطار ورياح.. حالة الطقس اليوم الجمعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار فرص سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون متوسطة الشدة تمتد خفيفة إلى متوسطة علي مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناه وخليج السويس ووسط سيناء قد تمتد خفيفة إلى القاهرة.

وتابعت الهيئة أنه ستنشط الرياح الشمالية الغربية علي مسطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى ارتفاع الامواج كما تنشط أيضًا علي القاهرة والوجة البحري والسواحل الشماليه وجنوب البلاد مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

أما عن الأجواء فتظل مائلة للبرودة خلال ساعات النهار وتكون شديدة البرودة ليلا.

وتكاثف للغيوم علي مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري يصاحبه سقوط للأمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح يزيد من الاحساس ببرودة الطقس .