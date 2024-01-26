البث المباشر لمباراة الأهلي وحتا الإماراتي يلا شوت اليوم في المباراة الودية

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ثاني مبارياته الودية أمام فريق حتا الإماراتي، في إطار استعدادات المارد الأحمر للمرحلة المقبلة بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار.

البث المباشر لمباراة الأهلي وحتا الإماراتي يلا شوت اليوم:

اجتمع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، باللاعبين لعدة دقائق قبل انطلاق المران الجماعي للتأكيد على بعض الأمور الفنية والتكتيكية المحددة للمران، كما أدى اللاعبون مرانًا بدنيًّا متنوعًا لمدة ٤٠ دقيقة مع بداية فقرات المران تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.

تنطلق مباراة الأهلي وحتا الإماراتي الودية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تٌنقل المباراة على شاشة قناة النادي الأهلي الناقل الحصري لمعسكر الفريق في الإمارات.

واختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين، وشهدت التركيز على بعض الأمور الفنية والتكتيكية.

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وحتا الإماراتي عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الأهلي وحتا الإماراتي عبر رابط آخر من خلال الضغط هنا ..

يذكر أن الأهلي يخوض معسكر الإعداد للمرحلة المقبلة في إمارة عجمان بالإمارات حتى يوم ٢٨ من الشهر الجاري، برعاية شركة «لارز للتطوير العمراني» إحدى شركات مجموعة الجاويش للاستثمار.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وحتا الإماراتي مباشر اليوم

من المقرر أن يتم مباراة الأهلي وحتا الإماراتي اليوم 26 يناير 2024، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، وسوف تقام المباراة على ملعب نادي حتا في مدينة عجمان الإماراتية، ويخوض الأهلي مباراته الودية الثانية خلال معسكره التدريبي الحالي بدولة الإمارات، حيث سبق للفريق أن واجه فريق شباب الأهلي دبي، وفاز بهدفين مقابل هدف واحد، ويسعى كذلك الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة، من أجل مواصلة الاستعدادات للموسم الجديد، وتحقيق نتائج إيجابية في البطولات المحلية والقارية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وحتا الإماراتي مباشر اليوم

أعلنت إدارة النادي الأهلي عن حصول قناة أبوظبي الرياضية 1 اتش دي، بالإضافة إلى قناة الأهلي، على حقوق بث مباريات الأحمر خلال البطولة الودية، وبذلك ستكون قناة أبوظبي الرياضية 1 اتش دي هي القناة الناقلة لمباراة الأهلي وحتا الإماراتي، بالإضافة إلى قناة الأهلي.