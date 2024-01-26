منافسة ودية بين Al Ahly - Hatta اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وحتا يلا شوت في المباراة الودية، سيلعب فريق النادي الأهلي مباراة ودية مع نادي حتا الإماراتي في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، على ملعب نادي حتا الإماراتي.

تُعتبر هذه المباراة الودية الثانية والأخيرة للأهلي خلال معسكره في الإمارات، الذي بدأ يوم السبت الماضي وسيستمر حتى غدٍ، يأتي هذا المعسكر في إطار استعدادات الفريق للمباريات المقبلة بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليًا في ساحل العاج.

في المباراة السابقة، خسر الأهلي أمام الإخدود السعودي بنتيجة 2-1، وشهدت المباراة ضياع ركلة جزاء من الأهلي أهدها رامي ربيعة في الدقيقة 71، سجل محمد الضاوي كريستو هدف الأهلي الوحيد بتمريرة من اللاعب الدنماركي صاحب الأصول الفلسطينية وسام أبو علي.

هذه هي الأحداث الأخيرة والتفاصيل المتاحة حول مباراة النادي الأهلي ونادي حتا الإماراتي في المعسكر الودي. قد يتم توفير مزيد من التحديثات حول النتائج والأداء في وقت لاحق.

ما موعد مباراة الأهلي وحتا الودية؟

في المباراة المنتظرة اليوم، سيلتقي فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم مع فريق حتا الإماراتي، تقام المباراة ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف المنافسات المحلية بعد انتهاء بطولتي كأس الأمم الإفريقية والآسيوية في منتصف الشهر المقبل، ستستضيف إمارة عجمان في الإمارات العربية المتحدة هذه المباراة.

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وحتا الإماراتي عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الأهلي وحتا الإماراتي عبر رابط آخر من خلال الضغط هنا ..

تم تحديد موعد المباراة الودية بين الأهلي وحتا الإماراتي اليوم، حيث سيبدأ الحكم اللقاء في الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي. أما في تونس والمغرب والجزائر، ستكون المباراة في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

بالتردد.. ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحتا الودية اليوم؟

سيتم بث مباراة الأهلي وحتا الإماراتي الودية اليوم على قناتي أبوظبي الرياضية والأهلي. سيتمكن الجمهور في منطقة الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا من مشاهدة المباراة عبر ترددات هاتين القناتين المفتوحة.

يأتي هذا القرار لتوفير خدمة البث المباشر مجانًا لمحبي كرة القدم في العالم العربي. يمكنكم ضبط الترددات التالية لمشاهدة مباراة الأهلي وحتا الإماراتي اليوم بثًا مباشرًا.

تردد القنوات:

تردد قناة Al Ahly TV تردد قناة أبوظبي الرياضية نايل سات تردد قناة أبوظبي الرياضية عرب سات القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11746

معدل الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 27496

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6 التردد: 11526

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

كيف يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة الاهلي وحتا الودية اليوم عبر الإنترنت؟

يمكنك متابعة بث مباشر مباراة الأهلي وحتا عبر قناة الأهلي على يوتيوب، أو عبر الموقع الرسمي لقنوات أبو ظبي الرياضية عبر الإنترنت.

تشكيل الأهلي اليوم:

حارس المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة - إبراهيم عبد الحكيم - معتز محمد - أحمد عابدين.

خط الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات - موديست - وسام أبوعلي.

الأهلي ضد حتا.. لقاء ودي:

بعد مباراتهم الودية مع فريق الأخدود السعودي، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في ملعب "الحمرية" بإمارة عجمان. يستعد الأهلي لمواجهة حتا الإماراتي في المباراة الودية التي ستقام اليوم الجمعة.

يخوض الأهلي معسكره في الإمارات بغياب 19 لاعبًا. يوجد 11 لاعبًا في بطولة أمم إفريقيا مع منتخب كوت ديفوار، بما في ذلك 8 لاعبين من الفريق الأهلاوي. ومن بين هؤلاء اللاعبين: محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، مروان عطية، إمام عاشور، ومحمود عبد المنعم كهربا.

محمد الشناوي غادر معسكر المنتخب الوطني للعلاج في ألمانيا بعد إصابته بخلع في الكتف خلال مباراة الرأس الأخضر. ويتواجد الثلاثي الأجنبي بيرسي تاو، أليو ديانج، وعلي معلول مع منتخبات بلادهم في نفس البطولة. قد غادر معلول البطولة يوم الأربعاء رفقة منتخب تونس.

بجانب ذلك، يتواجد حمزة علاء وكريم الدبيس مع المنتخب الأولمبي في دورة ودية تجرى حاليًا في الإمارات. ومن جهة أخرى، يغيب عن الأهلي في المعسكر السداسي بسبب الإصابة كل من أحمد عبد القادر ومحمود متولي وأحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد ورضا سليم. ويتغيب أيضًا صلاح محسن لأسباب فنية.

يفضل الجهاز الفني للأهلي خوض معسكر مغلق في الإمارات يتضمن مباراتين وديتين لتجهيز الفريق استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي ستقام في منتصف فبراير المقبل.