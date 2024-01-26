ندوة إرشادية عن المكافحة المتكاملة للحشرات الناقلة للأمراض النباتية

قال المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، إن المديرية نفذت بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النبات ندوة إرشادية لمهندسي الإرشاد الزراعي والمكافحة البستانية بالمديرية، عن المكافحة المتكاملة للحشرات الناقلة للأمراض النباتية.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي أحمد، والدكتور حاتم الشناف من معهد بحوث وقاية النبات، والمهندس أحمد العساسي مدير عام إدارة المكافحة البستانية بالمديرية.

وتحدث الدكتور محمد إبراهيم بمعهد بحوث وقاية النبات، خلال الندوة الإرشادية عن الطرق المُثلى للمكافحة الحشرية، والتعريف بمرض الفيتوبلازما، والذي تسببه الحشرات الثاقبة الماصة ويؤثر على إنتاجية محاصيل الفول والسمسم والبامية، وطرق مكافحته، وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.