الزمالك ينعى العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى

توفى بعد معاناة مع المرض

ينعى نادي الزمالك ومجلس إدارته، برئاسة الكابتن حسين لبيب، ببالغ الحزن والأسى، السيد العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، ووزير الرياضة الأسبق، الذي وافته المنية، اليوم الجمعة، بعد تاريخ حافل من العمل في المجالات الإدارية والرياضية.

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ويتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بخالص العزاء لأسرة الراحل ومجلس إدارة النادي الأهلي، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".