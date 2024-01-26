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الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

توفى بعد معاناة مع المرض

الزمالك ينعى العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى

العامري فاروق
العامري فاروق

 ينعى نادي الزمالك ومجلس إدارته، برئاسة الكابتن حسين لبيب، ببالغ الحزن والأسى، السيد العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، ووزير الرياضة الأسبق، الذي وافته المنية، اليوم الجمعة، بعد تاريخ حافل من العمل في المجالات الإدارية والرياضية.

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عاجل .. وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي

 ويتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بخالص العزاء لأسرة الراحل ومجلس إدارة النادي الأهلي، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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