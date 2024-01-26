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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بيتسو موسيماني مدربا لفريق أبها السعودي,,رسميا

موسيماني
موسيماني

أكد نادي أبها السعودي اليوم الجمعة، تعاقده مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لقيادة الفريق الأول في الوقت الحالي.

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أمم إفريقيا.. موسيماني يتوقع المنتخبات المرشحة للتتويج بالكان

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أرقام موسيماني في دوري روشن بعد تولي مهمة تدريب أبها السعودي

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موسيماني يقطع الطريق على الزمالك وبيراميدز ويوقع لـ أبها السعودي

كتب الحساب الرسمي لنادي أبها عبر حسابه على منصة “X” : "من بلاد البافانا إلى زعيم الجنوب"، ونشر عليه فيديو ترحيبي للمدرب الجنوب أفريقي.

أضاف نادي أبها في بيانه الرسمي أن بيتسو موسيماني وقع عقده مع النادي السعودي، لتولي قيادة الفريق الأول خلفا للمقال يوسف المناعي المدرب السابق. 

ومن المتفرض أن يبدأ موسيماني مهامه مع الفريق الأول، ويضع خطته بشأن التعاقدات المطلوبة لتدعيم صفوف الفريق سواء لاعبين محليين أو أجانب، لتخطي المرحلة الصعبة بعد النتائج السلبية.
 

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