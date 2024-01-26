بيتسو موسيماني مدربا لفريق أبها السعودي,,رسميا

أكد نادي أبها السعودي اليوم الجمعة، تعاقده مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لقيادة الفريق الأول في الوقت الحالي.

كتب الحساب الرسمي لنادي أبها عبر حسابه على منصة “X” : "من بلاد البافانا إلى زعيم الجنوب"، ونشر عليه فيديو ترحيبي للمدرب الجنوب أفريقي.



أضاف نادي أبها في بيانه الرسمي أن بيتسو موسيماني وقع عقده مع النادي السعودي، لتولي قيادة الفريق الأول خلفا للمقال يوسف المناعي المدرب السابق.



ومن المتفرض أن يبدأ موسيماني مهامه مع الفريق الأول، ويضع خطته بشأن التعاقدات المطلوبة لتدعيم صفوف الفريق سواء لاعبين محليين أو أجانب، لتخطي المرحلة الصعبة بعد النتائج السلبية.

