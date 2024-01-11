موسيماني يقطع الطريق على الزمالك وبيراميدز ويوقع لـ أبها السعودي

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، عن اتفاق بين نادي أبها السعودي والمدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري وأهلي جدة السعودي، حيث يبدأ مهمته في قيادة الفريق اعتبارا من السبت المقبل.

وأفادت صحيفة "الرياضية" السعودية عن توقيع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، على عقود تدريب فريق أبها ليكون خلفا للمدرب يوسف المناعي الذي تمت إقالته.

وأضافت الصحيفة أن أحمد الحديثي، رئيس نادي أبها وقع مع بيتسو موسيماني بشكل رسمي ليبدأ مهمته الفنية السبت المقبل مع عودة اللاعبين من الأجازة، التي مُنحت لهم خلال فترة التوقف الحالية بالتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس آسيا 2023.

ويتواجد في المركز قبل الأخير في جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 14 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الحزم صاحب المركز الآخير.

بهذا يقطع بيتسو موسيماني الطريق على الأندية المصرية التي كانت تسعى مؤخرًا للتعاقد معه، خاصة الزمالك بسبب عدم استقرار الفريق الأبيض من النواحي الإدارية بالإضافة إلى تراجع مستوى الفريق بشكل واضح، وأيضًا فريق بيراميدز.

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