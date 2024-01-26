اللجنة الأولمبية تنعى العامري فاروق: وهب حياته لخدمة الأهلي والرياضة المصرية

نعت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، الفقيد الراحل العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، ووزير الرياضة الأسبق الذي توفاه الله اليوم الجمعة بعد صراع مع المرض.

وقالت اللجنة الأولمبية في بيان نعيها للفقيد الراحل : (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ) بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انعي بخالص الحزن والآسى/ الفقيد العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، ووزير الرياضة الأسبق الذي وافته المنية اليوم بعد رحلة إخلاص وعطاء طويلة في خدمة الرياضة المصرية وهب فيها حياته لخدمة النادي الأهلي والرياضة المصرية.

وتابعت اللجنة الأولمبية: «خالص التعازي للنادي الأهلي ورئيسه الكابتن محمود الخطيب وأعضاءه وجماهيره والدكتور هشام العامري امين صندوق الاتحاد المصري للسباحة والأسرة الكريمة في المصاب الأليم .. وندعو المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويهم والصبر والسلوان .. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفقيد الراحل العامري فاروق بعد صلاة عصر اليوم الجمعة بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.