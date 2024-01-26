أجواء شتوية باردة على الإسماعيلية

يسود، اليوم الجمعة، طقس بارد نهارًا على محافظة الإسماعيلية، أما ليلًا فتكون الأجواء شديدة البرودة.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.. مع توقعات بسقوط أمطار ️خفيفة إلى متوسطة الشدة على محافظة الإسماعيلية، بنسبة حودث ٤٠%، وتسجل درجات الحرارة العظمى 19 والصغرى 11 درجات مئوية.

مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من المحافظة.

وقال بيان رسمي صادر من ديوان عام محافظة الإسماعيلية أن المحافظة تتعرض لطقس غير مستقر نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي.

وانتظمت حركة المرور بالطرق السريعة والمحاور المروية الرئيسية داخل وخارج مدينة الإسماعيلية تزامنًا مع عطلة عيد الشرطة.

وتواصل أعمال الصيد بالبحيرات المرة وبحيرة التمساح وقناة السويس نشاطها دون التأثر بنشاط الرياح .فيما تشهد قناة السويس انتظامًا في حركة الملاحة الدولية ضمن قافلتي الشمال والجنوب.