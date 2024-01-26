اليوم .. ختام مؤتمر طب العيون السنوي بجامعة القناة

تختتم، اليوم الجمعة، أعمال مؤتمر قسم طب وجراحة العيون في دورته الـ37، الذي تنظمه جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، بحضور كوكبة من أساتذة جراحة العيون والرمد في الجامعات المصرية.

وناقش المؤتمر على مدار يومين أحدث التطورات ونتائج الأبحاث في طب العيون.

كان الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، افتتح أمس المؤتمر لسنوي السابع والثلاثين لقسم طب وجراحة العيون، بإشراف عام الدكتور أحمد السقا، عميد كلية الطب، وبرئاسة الدكتور أحمد أنور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، بالتعاون مع الجمعية الرمدية المصرية، ومشاركة الدكتور أحمد المصري، رئيس الجمعية، وشارك بالمؤتمر الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وقال رئيس الجامعة إن المؤتمر يسعى إلى زيادة وعي شباب الأطباء لأحدث التقنيات في مجال طب وجراحة العين مع المزيد من اكتساب الخبرات لهؤلاء الشباب من خلال المناقشات المثمرة مع أعضاء هيئة التدريس والاستشاريين في هذه المجالات، مُرحباً بالدكتور أحمد المصري في رحاب كلية الطب جامعة قناة السويس.

شهد المؤتمر حضور- الدكتورة ميرفت الشبراوي نائب رئيس الجمعية الرمدية المصرية، ولفيف من كبار أساتذة طب وجراحة العيون بمختلف الجامعات المصرية، وأطباء العيون من الجامعة والصحة والتأمين الصحي وهيئة قناة السويس وغيرها.

ومن جانبه - أشار الدكتور أحمد السقا إلى أن المؤتمر يتضمن عرض برنامج علمي يشمل جميع تخصصات طب وجراحة العيون (القرنية وتصحيح الإبصار - المياه الزرقاء - المياه البيضاء - شبكية العين - طب وجراحة عيون الأطفال).

وأضاف الدكتور أحمد أنور، أن المؤتمر يهدف إلى نقل الخبرات، وأحدث الطرق في التشخيص، وإجراء العمليات للعيون، بالإضافة إلى تدريب الأطباء على هذه التقنيات الجديدة.

وأعرب الدكتور أحمد المصري -خلال كلمته- عن سعادته بالمشاركة فى فعاليات المؤتمر، متمنيا التوفيق للقائمين عليه والخروج بنتائج وتوصيات مثمرة، مؤكداً على اهتمام الجامعة كمؤسسة تعليمية وبحثية ببناء قدرات أعضاء هيئة التدريس وخاصة في المجال الطبى، وتقديم خدمة طبية أفضل لمواطني إقليم القناة وسيناء من خلال المستشفيات الجامعية.

وفي نهاية الجلسة الافتتاحية للمؤتمر - قدم الدكتور أحمد أنور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، درع المؤتمر للدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة؛ تقديرًا لجهوده في تطوير كلية الطب وإحداث طفرة كبيرة في المستشفيات الجامعية.

كما كرّم المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتور أحمد المصري؛ تقديرًا لدور الجمعية الرمدية المصرية الملموسة.