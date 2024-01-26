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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بعثة الأهلي تغادر فندق الإقامة لخوض مباراة حتا الإماراتي

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

تحرك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من مقر إقامة البعثة في عجمان في الطريق إلى مواجهة فريق حتا الإماراتي وديا والمقرر لها الخامسة بتوقيت الإمارات (الثالثة بتوقيت القاهرة). 
 

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وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل التوجه إلى ملعب المباراة مباشرة.
 

وأختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته أمس على ملعب الحمرية بإمارة عجمان، وذلك بعد الحصول على راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة عقب مواجهة فريق الأخدود السعودي وديًّا. 

أدى الأهلي تدريباته اليوم في إطار الاستعداد لودية حتا الإماراتي المحدد لها (الثالثة بتوقيت القاهرة) غدًا الجمعة ضمن معسكر الفريق بالإمارات.

كما اجتمع مارسيل كولر، المدير الفني لـ الأهلي، باللاعبين لعدة دقائق قبل انطلاق المران الجماعي للتأكيد على بعض الأمور الفنية والتكتيكية المحددة للمران.

وخاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا متنوعًا لمدة ٤٠ دقيقة مع بداية فقرات المران تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.
 

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