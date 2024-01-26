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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تسليم الصندوقين الأسودين لطائرة "إيل-76" المنكوبة إلى مختبر للفحص

طائرة طراز إيل-76
طائرة طراز إيل-76

صرح ممثل خدمات الطوارئ الروسية لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أنه تم تسليم الصندوقين الأسودين لطائرة "إيل-76" التي أسقطتها القوات الأوكرانية إلى مختبر خاص لفحصهما، وحالتهما جيدة ومناسبة لفك التشفير.

وحسب سبوتنيك، قال المصدر : "تم تسليم الصندوقين الأسودين اللذين تم العثور عليهما في موقع تحطم الطائرة "إيل-76"، إلى معهد أبحاث متخصص في هذا الموضوع، من أجل فك تشفيرهما".

وأشار المصدر إلى أنه من الناحية العملية، يستغرق فك رموز الصناديق السوداء ما بين 20 إلى 30 دقيقة، على الرغم من وجود استثناءات قد تجعل الفحص يستغرق وقتًا أطول، وشدد على أن "الدقائق الثلاث الأخيرة من الرحلة مهمة جدا".

وأضاف المصدر: "أول شيء يجب فك شفرته هو مسجل الصوت"، مشيراً إلى أنه من خلال رد فعل الطيارين يمكن تحديد على الفور ما إذا كان هناك تأثير خارجي على الطائرة وفي أي لحظة.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية في إسقاط الطائرة "إيل-76" أن النتائج الأولية للتحقيق أظهرت أن الطائرة تعرضت لهجوم صاروخي مضاد للطائرات من أراضي أوكرانيا.

وذكرت لجنة التحقيق الروسية عبر قناتها على "تلغرام": "النتائج الأولية لإجراءات التحقيق، بما في ذلك البيانات الأولية من فحص مكان الحادث، تسمح لنا بالوصول إلى استنتاج بأن الطائرة تعرضت لهجوم بصاروخ مضاد للطائرات من الأراضي الأوكرانية".

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