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الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بكأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي وتوتنهام
مانشستر سيتي وتوتنهام

يلتقي مانشستر سيتي مع توتنهام مساء اليوم الجمعة في الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، على استاد توتنهام هوتسبر.

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مانشستر سيتي يقلب الطاولة على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

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نيوكاسل بالقوة الضاربة أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

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جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمباراة نيوكاسل يونايتد


يسعى مانشستر سيتي للانتصار من أجل العبور إلى الدور المقبل، كأس إنجلترا، بعد انتصاره على هدرسفيلد تاون في الدور الثالث بخماسية نظيفة.

ويغيب عن توتنهام سون هيونج مين للمشاركة مع منتخب بلاده كوريا الجنوبية في كأس آسيا والتي تستضيفها قطر، فيما يعاني إندرسون من إصابة تعرض لها في المباراة الماضية أمام نيوكاسل يونايتد.

ويشارك مانشستر سيتي في المباراة وقد يستعيد نجمه النرويجي إرلينج هالاند مهاجم السيتي، وحقق الفريق السماوي الانتصار في 6 مباريات متتالية، ونجح في حصد كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه. 


موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام:
 

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات. 
 

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