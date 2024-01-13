السبت 13 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمباراة نيوكاسل يونايتد

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن تشكيل الفريق السماوي لمباراة نيوكاسل في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

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تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة نيوكاسل يونايتد اليوم

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موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

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دي بروين جاهز لقيادة مانشستر سيتي أمام نيوكاسل


شهد التشكيل الأساسي تواجد ألفاريز أساسيا في قيادة هجوم فريق مانشستر سيتي.

 

تشكيل مانشستر سيتي ضد نيوكاسل من:

حراسة المرمى: إيديرسون.
خط الدفاع: كايل ووكر – رون دياز - آكي - جفارديول.
في خط الوسط: رودريجو – ماتيو كوفاسيتش - بيرناردو سيلفا.
في خط الهجوم: فيل فودين - ألفاريز - جيرمي دوكو.
يأتي فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويملك في رصيده 40 نقطة مع تبقي مباراة مؤجلة له، فيما يقع نادي نيوكاسل في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة.

تنطلق مباراة نيوكاسل ضد مانشستر سيتي في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد اليوم في الجولة الـ 21 لبطولة الدوري الإنجليزي عبر بي إن سبورتس 1 إتش دي وبتعليق حسن العيدروس.


 

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