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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

لافرينتيف: الاتصالات الأمنية الرباعية بين روسيا وسوريا وتركيا وإيران مستمرة

ألكسندر لافرينتيف
ألكسندر لافرينتيف

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية، ألكسندر لافرينتيف، أن الاتصالات الأمنية الرباعية بين روسيا وسوريا وتركيا وإيران مُستمرة، مستبعدا إجراءها على مستوى وزراء الدفاع حاليا.
 

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال لافرينتيف ـــ في مقابلة مع برنامح "نيوزميكر" على قناة RT اليوم/الجمعة/ ــــ :"تجرى حاليا اتصالات بين ممثلي أجهزة المخابرات في روسيا وسوريا وتركيا وإيران بشكل رباعي، ومن السابق لأوانه الحديث عن مثل هذه المحادثات بين وزراء الدفاع"، مؤكدا أن هذه الاتصالات مستمرة.

 

وأضاف: "أنه من السابق لأوانه الحديث عن احتمال إجراء مفاوضات في المستقبل بين وزراء دفاع الدول الأربع على خلفية التصعيد الجاري في منطقة الشرق الأوسط"، لافتا إلى أن كل شيء سيعتمد على الحقائق الناشئة في تطور الوضع بشكل مباشر على الأرض حول إدلب وفي شرقي الفرات وعلى الحدود الإسرائيلية السورية والإسرائيلية اللبنانية.

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