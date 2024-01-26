علي فرج يتوج ببطولة جي بي مورجان للإسكواش.. ويعزز صدارته للتصنيف العالمي

توج لاعب وادى دجلة وبطل العالم، علي فرج، ببطولة جي بي مورجان للإسكواش، بعد فوزه في المباراة النهائية على دييجو إلياس المصنف الثاني عالميًا بنتيجة (2-3) بواقع (7-11)(11-6)(11-4)(9-11)(11-5)، ليواصل تحقيق أرقام قياسية في عدد مرات الفوز المتتالي، ويعزز من صدارته للتصنيف العالمي للإسكواش.

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يأتي ذلك تتويجا لجهود إدارة أندية وادى دجلة في اقتناء أفضل المواهب وتطوير مستواها للفوز بكبرى البطولات المحلية والدولية، وتعزيز مكانتهم في التصنيف العالمي للإسكواش.



أعرب بطل العالم علي فرج، عن سعادته بالفوز ببطولة جي بي مورجان للإسكواش، ليواصل صدارة التصنيف العالمي للإسكواش، موجها الشكر لإدارة أندية وادى دجلة على دعم اللاعبين للظهور بمستوى رائع في البطولات المحلية والعالمية.



وتعد بطولة جي بي مورجان للإسكواش، إحدى البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، وثاني بطولة إسكواش في العام الجديد 2024، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وشارك في البطولة 96 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 9 لاعبين من أندية وادى دجلة، وهم: علي فرج، ومازن هشام، ويحيي النوساني، يوسف إبراهيم، وهانيا الحمامي، ونور الطيب، ونور أبو المكارم، وروان العربي، وسلمى الطيب.