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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ارتفاع حصيلة العدوان لـ26083 شهيدًا و64487 إصابة منذ 7 أكتوبر

الصحة في غزة
الصحة في غزة

 أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان إلى 26083 شهيدًا و64487 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

 

وأضافت، أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 183 شهيدًا و377 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

 ولفتت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
 

على جانب آخر، نشر جيش الاحتلال توثيقًا لطائرة “درون”، أثناء عملية استطلاع في نقطة اشتباك مع المقاومة الفلسطينية، ظهر في التوثيق مقاوم فلسطيني يبدو وكأنه مصاب.


قال جيش الاحتلال، إن المقاوم نجا وتمكن من الإخلاء دون مقدرتهم "النيل منه".


 وظهر في فيديو الدارون يبتسم للكاميرا ساخرًا، وبعد ثوانٍ اختفى من أمام الكاميرا رغم إصابته.

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