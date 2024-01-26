لماذا ميّّز الله "الجمعة"من دون غيرها عن باقي الأيام؟.. (شاهد)

كشف الشيخ محمد عيد الكيلاني، وكيل وزارة الأوقاف السابق، عن فضل يوم الجمعة من دون غيره عن باقي الأيام.

يوم الجمعة:

قال “الكيلاني”، خلال لقائه مع برنامج “صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، إن يوم الجمعة من أميز الأيام، وهو خير يوم طلعت فيه الشمس، موضحًا أن الله هدانا في يوم الجمعة خلال العديد من الأمور المختلفة التي اختلف فيها الآخرون.

تابع: وفقًا لقول النبي صلى الله عليه، “إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه”.

أوضح الكيلاني، أن الله ميز المسلمين عن الآخرين بثلاثة أمور، هي: وجود يوم الجمعة لدى المسلمين اجتماع المسلمين على قبلة واحدة، قول المسلمين آمين خلف الإمام في الصلاة.

خلق آدم يوم الجمعة:

أشار إلى أن النبي شرح لنا فضل يوم الجمعة، حيث خلق فيه آدم عليه السلام، وفيه خرج من الجنة، وفيه تاب الله عليه، وفيه توفى الله آدم، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة استجابة، لذا هذه مزايا في يوم الجمعة من دون غيره من الأيام.