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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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عقاب من يتخلف عن صلاة الجمعة (شاهد)

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

 كشف الشيخ محمد عيد الكيلاني، وكيل وزارة الأوقاف السابق، عن عقوبة التخلف عن صلاة الجمعة، موضحًا أنه وفقًا لقول النبي فإن صلاة الجمعة واجبة إلا عن 5، وهم: "الْمَرْأَةُ، وَالْمُسَافِرُ، وَالْعَبْدُ، وَالصَّبِيُّ، والمريض".

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صلاة الجمعة:

 قال عيد الكيلاني، خلال لقائه مع برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة صدى البلد، إنه لا توجد عقوبة على المرأة حال تخلفها عن صلاة الجمعة، كما أن أداءها لصلاة الجمعة أمر جائز ولا حرج فيه.

تابع عيد الكيلاني: هذه 5 حالات تسقط فيها صلاة الجمعة ولا توجد عقوبة على تاركها، أما دون ذلك فتكون هناك عقوبة على من ترك صلاة الجمعة.

 أكمل عيد الكيلاني: “عقوبة ترك صلاة الجمعة والتخلف عنها دون عذر، فيسود ثلث القلب”، موضحًا أنه حال ترك صلاة الجمعة لـ3 أسابيع متتالية فيطمس على القلب بسواد، ويحجب عن الخير والطاعة. 

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