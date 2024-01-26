منتجات تخفف من أعراض الحساسية.. التفاح أهمهم

يؤدي الوضع البيئي الصعب على هذا الكوكب إلى إصابة الناس بأمراض مختلفة، بما في ذلك مظاهر الحساسية، الحساسية الموسمية لا ترحم بشكل خاص تجاه البشر، وتتجلى في شكل سيلان الأنف، والدموع والسعال، وفي الحالات الأكثر تعقيدا - نوبات الربو.

مع مثل هذه الأعراض، يبدأ الجميع في تناول مضادات الهيستامين، لكن الخبراء ينصحون بعدم التسرع في ذلك، ولكن حاول إعادة النظر في نظامك الغذائي، وهناك عدد من المنتجات التي يمكن أن تخفف من أعراض الحساسية.

والتفاح سيساعد في جعل رد الفعل المناعي للجسم تجاه مسببات الحساسية أقل حدة، وتحتوي الفواكه على الكثير من الكيرسيتين، الذي يثبط العمليات الالتهابية ويقلل من إطلاق الهستامين، ووجدت دراسة أجريت عام 2007 أن الأطفال الذين تناولت أمهاتهم التفاح أثناء الحمل كانوا أقل عرضة للإصابة بالحساسية والفراولة تسبب الحساسية.

في كثير من الناس ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين كانوا محظوظين بما فيه الكفاية لتجنب ذلك، سيساعد التوت على تعزيز جهاز المناعة و "تهدئة" الهستامين، وهو المسؤول عن هجمات العطس والدموع والسعال والكركم، المشهور بخصائصه المضادة للالتهابات، يحتوي على الكركمين، فهو يمنع إطلاق الهستامين ويخفف من أعراض الحساسية عن طريق تثبيط جميع أنواع الالتهابات.

ونصف كوب من بذور اليقطين يغني الجسم بجرعة يومية من المغنيسيوم، ونقصه يؤدي إلى زيادة مستوى الهستامين في الدم، هذا المعدن يريح العضلات ويجعل التنفس أسهل أثناء نوبات الحساسية.

ويعد تضمين المأكولات البحرية، وخاصة سمك السلمون أو الأسماك الدهنية الأخرى، في نظامك الغذائي خطوة مهمة في تخفيف أعراض الحساسية وسوف يخفف حمض أوميغا 3 الالتهاب ويجعل رد فعل الجهاز المناعي تجاه مسببات الحساسية أقل حدة.